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Семь дней – по-белорусски: Неделя родного языка началась по всей стране

20 февраля 2017 10:37
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Новости Беларуси. Как минимум семь дней будем говорить по-белорусски. Неделя родного языка началась по всей стране. Она проходит под эгидой ЮНЕСКО. Сегодня в мире говорят на более чем 6 тысячах языках. Белорусский язык считается одним из самых мелодичных.

Уже в 2017 году наши ученые представят инновационный проект по изучению «мовы». Так, электронный ресурс позволит не только оптимизировать научные исследования, но и работу редакторов, учителей и всех, кто связан с национальным словом. Там можно будет найти оцифрованные тексты белорусских авторов. Поможет ресурс и иностранцам в изучении нашего национального языка.

Не помешал бы он и китайцу Яше Ван. Парень уже 10 лет живет в Беларуси. Он не только много путешествует по нашей стране, рисует, но даже пишет стихи на уже втором родном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Яша Ван, (Китай):
Мне очень нравится белорусский язык, он очень мелодичный. Я часто слушаю радио, в котором говорят на белорусским языке. Слушаю оперы, концерты академической музыки, спектакли, дискуссии известных творческих личностей на культурологические темы. Я думаю, что белорусский язык может считаться предметом искусства.

Мероприятий на эту неделю запланировано много. Так, уже 21 февраля знатоки колосовского наследия смогут проверить свои знания. В День родного языка в музее народного поэта они будут писать большой диктант. Выбор места не случаен: Якуб Колас воспевал мову на протяжении всей своей жизни, а за несколько дней до смерти написал знаменитое письмо-призыв.

# Культура # Язык

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