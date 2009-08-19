Селин Дион ждёт ребёнка

Всемирно известная канадская певица и её супруг Рене Анджели ожидают прибавления семейства в мае.

– Селин очень, очень счастлива, – подчеркнула представитель певицы по связям с общественностью Мирей Блондо. – Она всегда мечтала иметь второго ребенка.



Напомним, что у 41-летней Селин Дион и 67-летнего Рене Анджели уже есть восьмилетний сын Рене-Шарль, а у Анджели есть также трое детей от двух предыдущих браков.

Селин Дион – обладательница высших наград музыкальной индустрии «Грэмми» и «Джуно», ей присужден «Оскар» за песни к фильмам «Красавица и чудовище» и «Титаник», а в 2004 году она была удостоена персональной звезды на «Аллее славы» в Голливуде, сообщает Newsru.com со ссылкой на канадскую телекомпанию CTV.