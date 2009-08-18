Отец Майкла Джексона: похорон сына еще не было

Отец поп-певца Майкла Джексона Джо рассказал, что похороны его сына состоятся в Лос-Анджелесе 29 августа.

Как ожидается, церемония состоится на частном кладбище Forest Lawn. В этот день Майклу Джексону исполнился бы 51 год.



Между тем о том, что похоронная церемония уже состоялась, журналистам 10 августа сообщил адвокат семьи Джексонов Брайан Оксман. Он не назвал точную дату похорон, отметив только, что они прошли после того, как семье был возвращен мозг певца, извлеченный для анализов. По данным СМИ, это произошло 8 августа.



Комментируя информацию о том, что похороны только должны состояться, отец Джексона отметил, что все детали мероприятия были согласованы в течение последних нескольких дней. При этом он никак не прокомментировал сведения о том, что церемония уже прошла, сообщает Lenta.ru со ссылкой на американские СМИ,