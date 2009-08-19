Прямой эфир

Гай Ричи хочет снять фильм про Андрея Аршавина

19 августа 2009 10:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Известный английский режиссер («Карты, деньги, два ствола», «Большой куш») намерен экранизировать историю о непростом переходе лидера сборной России в «Арсенал» и предлагает Аршавину принять участие в съемках.

За роль 28-летнему российскому футболисту предлагают порядка трех миллионов евро, сообщает Newsru.com со ссылкой на «Общую газету». При этом в фильме Аршавину предстоит появиться лишь в одной из эпизодических ролей. Напряженный график футболиста, которому предстоит играть по два раза в неделю, не позволяет ему стать главным героем саги про свой переход.

Кроме фильма в ближайшее время в свет может выйти и книга о нелегкой судьбе самого известного российского футболиста. Возможно, именно она и ляжет в основу сценария нового фильма Гая Ричи.

# Культура

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске начались съёмки детского фильма «Рыжик»
18 августа 2009 20:53

В Минске начались съёмки детского фильма «Рыжик»

18 августа 2009 08:46

Отец Майкла Джексона: похорон сына еще не было

17 августа 2009 07:05

Красоту Беловежской пущи перенесут на холсты