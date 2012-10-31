Сегодня исполнилось бы 90 лет Анатолию Папанову, озвучившему Волка из «Ну, погоди!»

Новости Россию. Актер большой души и большого таланта. 90 лет сегодня исполняется со дня рождения народного артиста СССР Анатолия Папанова. Творческую жизнь он начал в Московском театре сатиры и был верен ему полвека, став одним из ведущих мастеров сцены.

Кинематограф заметил артиста в начале 60 годов после грандиозного успеха фильма «Живые и мертвые». В последующие годы Папанов создал незабываемые образы Лёлика в комедии «Бриллиантовая рука» и Кисы Воробьянинова в «12 стульях».

Талант Папанова ярко проявился и в мультипликации. Среди озвученных персонажей самый известный и всенародно любимый - Волк из серии мультфильмов «Ну, погоди!».

Последний кадр в жизни актёра оказался 3 августа 1987 года на съёмках фильма «Холодное лето пятьдесят третьего» в Карелии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Умер 5 августа 1987 года (по другим источникам — 7 августа) на 65-м году жизни в своей квартире от сердечного приступа. А. Д. Папанов похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище (участок № 10).