Майкл Джексон посмертно получил четыре премии American Music Awards

Он был признан лучшим в номинациях «Лучший альбом» и «Лучший исполнитель» в двух жанровых категориях — поп/рок и соул/R&B.

Главную же премию — «Исполнитель года», на которую также претендовал Джексон, получила 19-летняя кантри-исполнительница Тейлор Свифт. Помимо самой престижной награды она также удостоилась премий в номинациях «Лучшая поп/рок певица» и «Лучшая певица кантри». В общей сложности певица получила пять премий АМА из шести, на которые она была номинирована.

Победителями American Music Awards также стали рэпер Jay-Z, Бейонсе, Green Day, Кейт Урбан, Уитни Хьюстон, передает БЕЛТА.

Победители определяются путем голосования, проводимого среди зрителей. В истории премии Джексон установил рекорд, получив в 1983 год сразу восемь наград за альбом «Thriller». В целом за свою карьеру король поп-музыки получил 22 премии, последнюю из них — «Исполнитель века» — ему вручили в 2002 году.