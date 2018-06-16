Самая большая в мире коллекция, посвящённая Беларуси. Экспозиция памяти Тадеуша Костюшко открылась в Вилейке

Систематизировал жизненный путь всемирно известного белоруса Владимир Лиходедов. В стенах творческой мастерской коллекционер собрал сотни отметок памяти, а также личные вещи политического и военного деятеля. Нашлось в творческом пространстве место и для точной копии комнаты Костюшко.

Владимир Лиходедов, коллекционер, лауреат премии Президента Беларуси «За духовное возрождение»:

Я занимаюсь историей Беларуси и собираю все эти почтовые открытки и фотографии всю свою жизнь – уже более 40 лет. И проекту в следующем году будет уже 15 лет.

У меня самая большая коллекция в мире оригинальных открыток, посвященных Беларуси. Какая-то часть из них посвящена Костюшко. Всё это собиралось всю жизнь. Здесь представлены только оригиналы, здесь нет копий, как в других музеях.