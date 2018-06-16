Самая большая в мире коллекция, посвящённая Беларуси. Экспозиция памяти Тадеуша Костюшко открылась в Вилейке

Новости Беларуси. Уникальная коллекция почтовых открыток, печатных материалов и артефактов конца XIX-начала XX веков. В Вилейке открылась экспозиция, посвященная Тадеушу Костюшко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Уникальная коллекция почтовых открыток, печатных материалов и артефактов конца XIX-начала XX веков. В Вилейке открылась экспозиция, посвященная Тадеушу Костюшко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Систематизировал жизненный путь всемирно известного белоруса Владимир Лиходедов. В стенах творческой мастерской коллекционер собрал сотни отметок памяти, а также личные вещи политического и военного деятеля. Нашлось в творческом пространстве место и для точной копии комнаты Костюшко.
Владимир Лиходедов, коллекционер, лауреат премии Президента Беларуси «За духовное возрождение»:
Я занимаюсь историей Беларуси и собираю все эти почтовые открытки и фотографии всю свою жизнь – уже более 40 лет. И проекту в следующем году будет уже 15 лет.
У меня самая большая коллекция в мире оригинальных открыток, посвященных Беларуси. Какая-то часть из них посвящена Костюшко. Всё это собиралось всю жизнь. Здесь представлены только оригиналы, здесь нет копий, как в других музеях.
Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:
Здесь, на вилейской земле (по крайней мере, мне кажется), Владимиру удалось сделать очень яркую, хорошую экспозицию, которая дает нам всем понимание, что это был за человек.
На самом деле, нам надо такими путями идти и наконец-то возвращать, причем очень активно и сильно, имена сынов нашей белорусской земли.
Кроме того, гости творческой мастерской Лиходедова могут увидеть уникальное печатное оборудование и своими руками сделать оттиск по старинной технологии.
В рамках проекта «В поисках утраченного» белорусские историки и искусствоведы планируют создать в Вилейке культурно-просветительский центр. Осталось лишь заручиться поддержкой спонсоров.