«Садится к холсту – у него другая женщина не получается, вот такая всё время выходит». Почему у художников одна муза?

Художник Роман Заслонов в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Поэты, музыканты и кинорежиссёры за свою жизнь в качестве творческих муз выбирают совершенно разных женщин. И у поэтов циклы стихов, посвящённые то одной женщине, то другой, то третьей. Это даёт вдохновение. Художники, особенно самые известные – у них, как правило, одна муза. Вот смотришь картины, всё время видишь одну и ту же женщину. Я в Ваших работах тоже всё время вижу, как мне кажется, в большей степени, одну и ту же женщину или разные её образы. Что, художники более верные, чем все остальные творческие работники?

Роман Заслонов, художник:

Нет. Ни одного раза они не были верные. Я имею в виду, если брать глобально, они все – такие же простые люди, как и все остальные. Приземлённые, жизненные.

Дело в том, что муза у художника, может быть, немножко отличается от музы поэта.

Дело в том, что это ведь внешний образ. И один раз обратившись, создав его и культивируя дальше, вот эта вот образность, похожесть даже лицом, какими-то физическими чертами – она обусловлена не тем, что это личный вкус художника, и что это вот, вообще, его преференция женского идеала красоты. Это – вопрос стиля. Вопрос, вообще, того, что, когда человек просто садится к холсту – грубо говоря, у него другая женщина не получается, у него вот такая всё время выходит. И всё. И другую он нарисовать не может.