Художник Роман Заслонов: «Сейчас не модно слово «талант», такого критерия не существует»

Художник Роман Заслонов в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Часто на слуху оказываются имена не просто художников-мастеров, а тех, кто к этому мастерству добавляет ещё какую-то провокацию: скандальные браки, акции какие-то. То, что можно назвать пиаром. Получается ли так, что настоящий успех и известность приходят к людям, не только благодаря их мастерству, как художников? Таков ли этот мир?

Роман Заслонов, художник:

Конечно, я с Вами согласен. Я на этот вопрос отвечу положительно, но частично. То есть, мне кажется, что сейчас не модно и почти не употребляется слово «талант». Почему? Потому что это было актуальным или неактуальным, ты внёс какие-то новшества, но слово «талант» практически не употребляется. Такого критерия не существует.

Он, как бы, остался там, 100 лет назад.

То есть, талант сейчас значения не имеет?

Роман Заслонов:

Грубо говоря, да. Но это, на самом деле, не так. Потому что, я считаю, что искусство всегда, несмотря ни на что, несмотря ни на какие внешние попытки его пустить по тому или иному руслу, в его движении есть объективный какой-то ход. И этот объективный ход обусловлен простым историческим временным отбором.

То есть, художник до этого может не дожить?

Роман Заслонов:

Может не дожить, как часто бывает. Конечно, в ХХ веке все вновь возникшие арт-институции, которых раньше не было – такие, как художественные галереи, аукционные дома, которых очень много, кураторы, которых раньше не было – и вот вся эта кухня под названием «современное искусство», действительно, новое создание, которому меньше 100 лет.