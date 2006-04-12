С думой о родине

В Музее современного изобразительного искусства открылась экспозиция работ молодого польского графика Лукаша Левандовского "Буковиц".Польский художник работает в уникальной, сложнейшей технике линогравюры. Мастер впервые экспонируется в Беларуси, а основная тема его работ - путешествия по польской земле и философские размышления о судьбе Родины. :Лукаш Левандовский - это молодой польский художник-график. Он закончил Лицей пластического искусства, получил графическое образование в Академии современных искусств в Гданьске и имеет степень магистра. Экспонироваться начал еще во время обучения в Лицее. <Буковиц> - так называется не только маленький польский городок откуда родом сам автор, но и его первая выставка в Беларуси, на которой он представил более 30 цветных линогравюр. Работа с этой формой классической графики у Лукаша имеет свои особенности, он использует линолеум в качестве матрицы, на которую наносится рисунок. Выставка интересна не только уникальной техникой, но и тем, как автор представляет себя и свои корни. В его работах прослеживается национальный колорит Польши и его города Буковица. Здесь и легенды, и сказания, и дом, где живет сам Лукаш.