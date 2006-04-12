Это мир, в котором мы живем:

Международный фестиваль экологического кино "Ekofilm" представит ленты из 16 стран мира. Телепроекты будут показаны в Минске с 20 по 22 апреля. Накануне двадцатой годовщины трагедии на Чернобыльской АЭС организаторы международного фестиваля экологического кино объявили, что готовы показать лучшие фильмы на тему взаимодействия природы и человека. Выбрасывать мусор мимо урны - плохо, не знать о последствиях воздействия радиации - вредно, не думать об экологии - стыдно. Вроде бы простые истины, знакомые каждому. Но внимания на них обращают не всегда достаточно. Поэтому кинематографисты все больше снимают кино экологической тематики. Уже впору говорить о целом направлении в киноискусстве. Наш фестиваль экологического кино создали в 2003 году при участии экологов университета имени Сахарова. К этому году учредителей стало больше, а фестиваль - солиднее. Представлены 36 фильмов из шестнадцати стран. В том числе из Ирана, Индии, Японии и Греции. Но пока не удалось решить главной проблемы - финансовой. Иностранные гости готовы ехать к нам и участвовать, но фестиваль не готов отдать им заслуженные награды. На изготовление призовых хрустальных статуэток пока нет средств. В селекционной комиссии фестиваля отмечают, что отбирали участников из большого числа претендентов. Только белорусских работ было больше двадцати. В жюри фестиваля приглашены известные европейские кинематографисты. Возглавит его эстонский режиссер и оператор Рейн Маран.