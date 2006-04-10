Первоклассница из Минска стала победительницей конкурса рисунка в Японии

Воспитанница студии детского творчества при Белорусском союзе архитекторов, первоклассница столичной школы №159 Алиса Парамонова стала победительницей XIII Международного конкурса детского рисунка в Японии.Жюри присудило ей бронзовую медаль. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила руководитель студии Александра Хмыль. В конкурсе детского рисунка в Японии участвовало свыше 51 тыс. работ из 62 стран мира. Детские студии Беларуси представили на конкурс 97 рисунков. В этом конкурсе присуждается 20 золотых медалей, 40 серебряных, 60 бронзовых и 80 поощрительных призов, рассказала Александра Хмыль. Ученики Александры Хмыль за 15 лет существования студии не однажды становились победителями международных конкурсов в Швеции, Америке, Израиле, Италии, Китае, Канаде, Англии. А за участие в японском конкурсе в разные годы воспитанники студии детского творчества были отмечены одной серебряной и тремя бронзовыми медалями.