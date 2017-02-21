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Михаилу Финбергу – 70 лет: с юбилеем народного артиста Беларуси поздравил Президент

21 февраля 2017 07:47
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Новости Беларуси. Его называют человек-оркестр, а коллеги по цеху знают его как музыканта с уникальным слухом. Народному артисту Беларуси Михаилу Финбергу 21 февраля – 70.

Творческий путь музыканта, а ныне известного дирижера, начался в Мозыре, где родился Финберг. Здесь он окончил музыкальную школу по классу скрипки, а потом были училище, консерватория и его первый оркестр – в минском цирке.

В 1987 году Михаил Яковлевич возглавил государственный оркестр симфонической музыки, бессменным руководителем которого является вот уже 30 лет.

С юбилеем народного артиста поздравил Александр Лукашенко, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Слов искренней благодарности заслуживает Ваша работа по поиску и поддержке талантливой молодежи, а также активная общественная деятельность и участие в важных социальных проектах.

# Культура # Юбилеи # Михаил Финберг

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