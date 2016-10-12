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Рыцарские доспехи и оружия: выставка вооружения Средневековья открылась в Музее истории Могилева

12 октября 2016 13:24
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Новости Беларуси. Во времена благородных рыцарей и прекрасных дам можно окунуться и сегодня. В Музее истории Могилева открылась выставка вооружения Средневековья. В тематической экспозиции более 80 предметов, в основном это рыцарские доспехи и оружие. Большая часть коллекции – копии, умело созданные белорусскими мастерами.

Впрочем, есть здесь и оригинальные экспонаты. Так, на выставке представлены лезвия топоров, датированные X веком нашей эры. Кстати, в эпоху Средневековья приобрести латы для участия в рыцарском турнире весом под 100 килограммов могли позволить себе только очень состоятельные люди.

Более поздние доспехи – XIX века – уже не такие тяжелые, но не менее прочные отражали выстрел из мушкета. Это предшественники современных бронежилетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Светлана Евтихевич, житель Могилева:
Я интересуюсь историей, поэтому познавательная выставка, очень интересные доспехи. Много чего узнала.

Виталий Сухарьков, научный сотрудник Музея истории Могилева:
Эта выставка будет всем интересна. Любителям истории и тем, кто интересуется реконструкцией, рыцарским клубом. И вообще всем тем, кто интересуется военным искусством Средневековья.

# Культура # Выставки в Беларуси и мире # Фотофакт

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