Рыцарские доспехи и оружия: выставка вооружения Средневековья открылась в Музее истории Могилева

Новости Беларуси. Во времена благородных рыцарей и прекрасных дам можно окунуться и сегодня. В Музее истории Могилева открылась выставка вооружения Средневековья. В тематической экспозиции более 80 предметов, в основном это рыцарские доспехи и оружие. Большая часть коллекции – копии, умело созданные белорусскими мастерами.

Впрочем, есть здесь и оригинальные экспонаты. Так, на выставке представлены лезвия топоров, датированные X веком нашей эры. Кстати, в эпоху Средневековья приобрести латы для участия в рыцарском турнире весом под 100 килограммов могли позволить себе только очень состоятельные люди.

Более поздние доспехи – XIX века – уже не такие тяжелые, но не менее прочные отражали выстрел из мушкета. Это предшественники современных бронежилетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Светлана Евтихевич, житель Могилева:

Я интересуюсь историей, поэтому познавательная выставка, очень интересные доспехи. Много чего узнала.

Виталий Сухарьков, научный сотрудник Музея истории Могилева:

Эта выставка будет всем интересна. Любителям истории и тем, кто интересуется реконструкцией, рыцарским клубом. И вообще всем тем, кто интересуется военным искусством Средневековья.