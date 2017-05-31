Руководствуйтесь лишь интуицией: выставочный проект «Мост. От Рембрандта до Аппеля» открылся в Минске

Новости Беларуси. Нидерланды глазами белорусов. В Минске открылся выставочный проект «Мост. От Рембрандта до Аппеля». Экспозиция включает работы пяти молодых художников. Среди экспонатов – картины, фотографии, инсталляции и видеофильм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все это – отражение современной Голландии, какой ее увидели авторы. На полотнах и пленке – и Северное море, и суетливый Амстердам, и уютный Утрехт, и деловая Гаага. А гвоздь выставки – натюрморты, выполненные в манере гениев живописи Ван-Гога, Брейгеля, Вермеера и Эшера.