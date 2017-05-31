Руководствуйтесь лишь интуицией: выставочный проект «Мост. От Рембрандта до Аппеля» открылся в Минске
Новости Беларуси. Нидерланды глазами белорусов. В Минске открылся выставочный проект «Мост. От Рембрандта до Аппеля». Экспозиция включает работы пяти молодых художников. Среди экспонатов – картины, фотографии, инсталляции и видеофильм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Все это – отражение современной Голландии, какой ее увидели авторы. На полотнах и пленке – и Северное море, и суетливый Амстердам, и уютный Утрехт, и деловая Гаага. А гвоздь выставки – натюрморты, выполненные в манере гениев живописи Ван-Гога, Брейгеля, Вермеера и Эшера.
Анатолий Кузнецов, художник:
Решил сделать такую живую смелую работу. Все Нидерланды такие. Это очень любопытно, ни одной страны такой нет. У них все очень точно, просчитано. И большое количество тюльпанов. А зерно где? Тюльпаны растут.
Ирина Кузнецова, куратор выставочного проекта «Мост. От Рембрандта до Аппеля»:
Есть общая концепция: делать Голландию как ассоциацию чувств каких-то, чтобы людям захотелось увидеть, узнать. Они придут и спросят, почему. И научатся, может, чему-то.
Авторы выставки отмечают: смотреть произведения искусства стоит, руководствуясь лишь интуицией. Рациональное мышление в этом деле не поможет. Лишь тогда зритель ощутит грань между реальностью и вымыслом. Открыта же выставка будет до 18 июня.