Прямой эфир

«Родственников оказалось вдруг неисчислимое количество»: как художник Волков потратил гонорар за «Освобождение Минска»

03 июля 2018 18:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

За главную работу всей своей жизни – «Освобождение Минска» – художник Волков получает астрономический по тем временам гонорар – 100 тысяч ещё дореформенных рублей.

«Родственников оказалось вдруг неисчислимое количество»: как художник Волков потратил гонорар за «Освобождение Минска»-1

Сергей Волков, внук Валентина Волкова:
Из 100 тысяч – к этому времени, примерно 60 тысяч были долги. Тогда «Победа» появилась – легковая машина.

Купил «Победу» за 20 тысяч рублей.

Осталось от гонорара деда 20 тысяч. К этому времени, у деда уже была третья семья. У этой семьи родственников оказалось вдруг неисчислимое количество.

«Все цвета июля». Тайны картины Валентина Волкова «Освобождение Минска» и герои полотна – в одном материале

# Проекты СТВ # «Все цвета июля». Все тайны картины В. Волкова # Культура # Сергей Волков

Другие новости рубрики

Все новости
«Бесконечные столбики цифр с фамилиями»: художник Волков записывал долги углём на стене
03 июля 2018 18:05

«Бесконечные столбики цифр с фамилиями»: художник Волков записывал долги углём на стене

«Практически столько Леонардо да Винчи делал «Тайную вечерю»: почему Волков писал «Освобождение Минска» 9 лет?
03 июля 2018 18:04

«Практически столько Леонардо да Винчи делал «Тайную вечерю»: почему Волков писал «Освобождение Минска» 9 лет?

«Стоит в босоножках 50-ых годов. А жители ходили в лаптях!»: ляпы в картине Волкова «Освобождение Минска»
03 июля 2018 18:04

«Стоит в босоножках 50-ых годов. А жители ходили в лаптях!»: ляпы в картине Волкова «Освобождение Минска»