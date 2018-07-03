«Родственников оказалось вдруг неисчислимое количество»: как художник Волков потратил гонорар за «Освобождение Минска»

За главную работу всей своей жизни – «Освобождение Минска» – художник Волков получает астрономический по тем временам гонорар – 100 тысяч ещё дореформенных рублей.

Сергей Волков, внук Валентина Волкова:

Из 100 тысяч – к этому времени, примерно 60 тысяч были долги. Тогда «Победа» появилась – легковая машина.

Купил «Победу» за 20 тысяч рублей.

Осталось от гонорара деда 20 тысяч. К этому времени, у деда уже была третья семья. У этой семьи родственников оказалось вдруг неисчислимое количество.

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