«Стоит в босоножках 50-ых годов. А жители ходили в лаптях!»: ляпы в картине Волкова «Освобождение Минска»

Розы – да, цвели, но ещё как-то их особо и не видно. То есть, поскольку картина писалась так долго, художник был стар, он писал цветы, которые цвели в тот момент, когда он их писал, забывая порой о правдоподобии этой картины. Кроме того, женщина эта в клетчатой юбке. Я специально посмотрела на моду обувную 50-ых годов – она стоит в босоножках 50-ых годов. А жители Минска ходили в лаптях!

Какие босоножки!

«Все цвета июля». Тайны картины Валентина Волкова «Освобождение Минска» и герои полотна – в одном материале