«Стоит в босоножках 50-ых годов. А жители ходили в лаптях!»: ляпы в картине Волкова «Освобождение Минска»

Если внимательно присмотреться, в шедевре советского соцреализма – «Освобождение Минска» – масса откровенных ляпов. Но в этом, вряд ли, можно упрекнуть художника.
Валентин Волков рисует праздник, закрывая глаза на очевидные ошибки.
Если внимательно присмотреться, в шедевре советского соцреализма – «Освобождение Минска» – масса откровенных ляпов. Но в этом, вряд ли, можно упрекнуть художника.
Валентин Волков рисует праздник, закрывая глаза на очевидные ошибки.
Надежда Усова, ведущий научный сотрудник Национального художественного музея Республики Беларусь:
Не могут быть эти цветы 3 июля.
Сейчас у нас июнь – пионов уже практически нет.
Но, может быть, тогда они и были.
Сирень уже отцвела.
Розы – да, цвели, но ещё как-то их особо и не видно. То есть, поскольку картина писалась так долго, художник был стар, он писал цветы, которые цвели в тот момент, когда он их писал, забывая порой о правдоподобии этой картины. Кроме того, женщина эта в клетчатой юбке. Я специально посмотрела на моду обувную 50-ых годов – она стоит в босоножках 50-ых годов. А жители Минска ходили в лаптях!
Какие босоножки!
«Все цвета июля». Тайны картины Валентина Волкова «Освобождение Минска» и герои полотна – в одном материале