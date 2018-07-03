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«Стоит в босоножках 50-ых годов. А жители ходили в лаптях!»: ляпы в картине Волкова «Освобождение Минска»

03 июля 2018 18:04
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Если внимательно присмотреться, в шедевре советского соцреализма – «Освобождение Минска» – масса откровенных ляпов. Но в этом, вряд ли, можно упрекнуть художника.

Валентин Волков рисует праздник, закрывая глаза на очевидные ошибки.

«Стоит в босоножках 50-ых годов. А жители ходили в лаптях!»: ляпы в картине Волкова «Освобождение Минска»-1

Надежда Усова, ведущий научный сотрудник Национального художественного музея Республики Беларусь:
Не могут быть эти цветы 3 июля.

Сейчас у нас июнь – пионов уже практически нет.

«Стоит в босоножках 50-ых годов. А жители ходили в лаптях!»: ляпы в картине Волкова «Освобождение Минска»-4

Но, может быть, тогда они и были.

Сирень уже отцвела.

«Стоит в босоножках 50-ых годов. А жители ходили в лаптях!»: ляпы в картине Волкова «Освобождение Минска»-7

Розы – да, цвели, но ещё как-то их особо и не видно. То есть, поскольку картина писалась так долго, художник был стар, он писал цветы, которые цвели в тот момент, когда он их писал, забывая порой о правдоподобии этой картины. Кроме того, женщина эта в клетчатой юбке. Я специально посмотрела на моду обувную 50-ых годов – она стоит в босоножках 50-ых годов. А жители Минска ходили в лаптях!

Какие босоножки!

«Все цвета июля». Тайны картины Валентина Волкова «Освобождение Минска» и герои полотна – в одном материале

# Проекты СТВ # «Все цвета июля». Все тайны картины В. Волкова # Культура # Надежда Усова

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