«Бесконечные столбики цифр с фамилиями»: художник Волков записывал долги углём на стене

Вся десятилетняя бухгалтерия помещается на стене в мастерской.

За главную работу всей своей жизни – «Освобождение Минска» – художник получает астрономический по тем временам гонорар – 100 тысяч ещё дореформенных рублей. Как человек скрупулёзный, Валентин Волков считает каждую копейку, которая принадлежит не только ему.

Сергей Волков, внук Валентина Волкова: Углем, которым обычно художники рисуют на холсте, прежде чем начать красками работать, у него были записаны бесконечные столбики цифр, ряды цифр, с фамилиями.

Я как-то у него спросил – я ещё сам тогда толком читать, писать не умел, в школу не ходил: «Что это такое?»

Он говорит: «Серёжа, это – мои долги».

Дед, как человек пунктуальный и обязательный, все долги вернул. Из 100 тысяч – к этому времени, примерно 60 тысяч были долги.

«Все цвета июля». Тайны картины Валентина Волкова «Освобождение Минска» и герои полотна – в одном материале