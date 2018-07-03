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«Бесконечные столбики цифр с фамилиями»: художник Волков записывал долги углём на стене

03 июля 2018 18:05
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За главную работу всей своей жизни – «Освобождение Минска» – художник получает астрономический по тем временам гонорар – 100 тысяч ещё дореформенных рублей. Как человек скрупулёзный, Валентин Волков считает каждую копейку, которая принадлежит не только ему.

Вся десятилетняя бухгалтерия помещается на стене в мастерской.

«Бесконечные столбики цифр с фамилиями»: художник Волков записывал долги углём на стене -1

Сергей Волков, внук Валентина Волкова:
Углем, которым обычно художники рисуют на холсте, прежде чем начать  красками работать, у него были записаны бесконечные столбики цифр, ряды цифр, с фамилиями.

«Бесконечные столбики цифр с фамилиями»: художник Волков записывал долги углём на стене -4

Я как-то у него спросил – я ещё сам тогда толком читать, писать не умел, в школу не ходил: «Что это такое?»

Он говорит: «Серёжа, это – мои долги».

Дед, как человек пунктуальный и обязательный, все долги вернул. Из 100 тысяч – к этому времени, примерно 60 тысяч были долги.

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