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«Практически столько Леонардо да Винчи делал «Тайную вечерю»: почему Волков писал «Освобождение Минска» 9 лет?

03 июля 2018 18:04
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Уже вскоре правительство стало недовольно крайне медленными, по мнению чиновников, темпами работы художника Волкова над картиной «Освобождение Минска».

«Практически столько Леонардо да Винчи делал «Тайную вечерю»: почему Волков писал «Освобождение Минска» 9 лет?-1

В мастерскую приезжает лично первый секретарь ЦК КПБ. Но даже всемогущий Пономаренко соглашается с аргументами художника.

«Практически столько Леонардо да Винчи делал «Тайную вечерю»: почему Волков писал «Освобождение Минска» 9 лет?-4

Сергей Волков, внук Валентина Волкова:
Дед доказывал, что работу он не имеет права сдать в таком виде. Одно из правил живописи – никогда не писать два дня подряд на одном и том же месте масляными красками, дать просохнуть предыдущему слою. И только потом начинать, через 2-3 дня, на этом же месте что-то продолжать рисовать, если тебя не устраивает.

Вот этого дед придерживался неукоснительно.

«Практически столько Леонардо да Винчи делал «Тайную вечерю»: почему Волков писал «Освобождение Минска» 9 лет?-7

Михаил Борозна, ректор Белорусской государственной академии искусств:
Период 9 лет – практически столько Леонардо да Винчи делал «Тайную вечерю» в Милане.

Огромный труд.

И, конечно же, заказ – показать этот триумф победы методом художественного творчества огромному количеству людей.

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# Проекты СТВ # «Все цвета июля». Все тайны картины В. Волкова # Культура # Сергей Волков # Михаил Борозна

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