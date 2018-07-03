«Практически столько Леонардо да Винчи делал «Тайную вечерю»: почему Волков писал «Освобождение Минска» 9 лет?

Уже вскоре правительство стало недовольно крайне медленными, по мнению чиновников, темпами работы художника Волкова над картиной «Освобождение Минска».
Уже вскоре правительство стало недовольно крайне медленными, по мнению чиновников, темпами работы художника Волкова над картиной «Освобождение Минска».
В мастерскую приезжает лично первый секретарь ЦК КПБ. Но даже всемогущий Пономаренко соглашается с аргументами художника.
Сергей Волков, внук Валентина Волкова:
Дед доказывал, что работу он не имеет права сдать в таком виде. Одно из правил живописи – никогда не писать два дня подряд на одном и том же месте масляными красками, дать просохнуть предыдущему слою. И только потом начинать, через 2-3 дня, на этом же месте что-то продолжать рисовать, если тебя не устраивает.
Вот этого дед придерживался неукоснительно.
Михаил Борозна, ректор Белорусской государственной академии искусств:
Период 9 лет – практически столько Леонардо да Винчи делал «Тайную вечерю» в Милане.
Огромный труд.
И, конечно же, заказ – показать этот триумф победы методом художественного творчества огромному количеству людей.
«Все цвета июля». Тайны картины Валентина Волкова «Освобождение Минска» и герои полотна – в одном материале