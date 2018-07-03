«Практически столько Леонардо да Винчи делал «Тайную вечерю»: почему Волков писал «Освобождение Минска» 9 лет?

Сергей Волков, внук Валентина Волкова:

Дед доказывал, что работу он не имеет права сдать в таком виде. Одно из правил живописи – никогда не писать два дня подряд на одном и том же месте масляными красками, дать просохнуть предыдущему слою. И только потом начинать, через 2-3 дня, на этом же месте что-то продолжать рисовать, если тебя не устраивает.

Вот этого дед придерживался неукоснительно.