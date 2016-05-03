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Режиссёр фильма о Буратино Леонид Нечаев: каким он был в жизни и профессии и как ему удалось создать фильмы, вошедшие в «золотую коллекцию»?

03 мая 2016 08:19
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В этот день, 3 мая, в 1939 году родился народный артист России, замечательный режиссер Леонид Нечаев. На его фильмах «Приключения Буратино», «Красная шапочка» , «Проданный смех», «Рыжий, честный, влюбленный» выросло не одно поколение белорусов. Каким же был этот человек и в жизни, и в профессии и как ему удалось создать такие фильмы, которые навсегда вошли в «золотую коллекцию»? Об этом поговорим с гостями программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ. Гости программы – режиссер телеканала СТВ, дочь Леонида Нечаева – Анастасия Нечаева, редактор, сценарист, режиссёр, драматург – Изольда Кавелашвили, кинооператор, кинорежиссёр, сценарист, актёр и продюсер Юрий Елхов.

# Культура # Фотофакт # Кино # Изольда Кавелашвили # Анастасия Нечаева # Юрий Елхов

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