Режиссёр Дмитрий Астрахан: Самое большое вдохновение приходит тогда, когда ты испытываешь успех от предыдущей работы!

О возрасте и отношении к жизни

Вы знаете, я никогда не могу понять, сколько мне лет. Я знаю, сколько мне лет, но я всё время это забываю. Я всё время думаю, что жизнь впереди длинная, счастливая, будет много всего интересного. В какой-то момент в зеркало посмотришь: «Боже мой… Господи! Куда ты, Дима?! Опомнись!» – думаешь сам. И опять начинаешь мечтать.

У меня есть такое качество – я очень оптимистичен, жизнерадостный, желающий жить. Я родился в хорошем месте. Я был счастливый ребёнок. У меня были комфортные условия, окружала меня любовь и просто душевная, тёплая атмосфера.



Начало пути

Мне было 19 лет, когда я начал заниматься театром. Появилось желание делать что-то, что интересно людям. Ставить спектакль, играть, делать так, чтобы мир стал лучше…

О человеческом факторе (гуманности)

Вот я вижу чью-то ситуацию: близких, друзей, я просто не могу равнодушно пройти… Не потому что я такой добрый, отзывчивый, я просто такой. Я слышу проблему, друг рассказывает мне какую-то проблему, и я тут же начинаю в ней участвовать. Особенно с людьми, которые мне близки. И даже с посторонними я это делаю. Бывает, разговоришься, и тут же начинаешь вникать, давать советы, когда тебя об этом и не просят. Но я их даю! И я знаю, что мои советы помогают!





Об игре в жизни и в кино

Я снимаю фильм, который называется «Игра». Идея фильма: весь мир – игра, мы все играем. Что мы очень редко говорим правду. Я думаю, что из 99% правда – она разрушительная. Вот как это ни дико звучит! А такая «ложь во благо»: человек не знал, но уже счастлив, а узнал, как к нему относится его жена, а узнал, как к нему относятся его дети… И всё выглядит совсем по-другому. И человек перестал жить счастливой жизнью.

Полная версия интервью – в сюжете.