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Белорусский музыкант Николай Панок будет играть 5 часов без перерыва: на концерт сможет попасть любой желающий

08 ноября 2016 06:25
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Новости Беларуси. 5 часов классической музыки нон-стоп. Международный день пианиста с национальным рекордом. Сегодня белорусский музыкант Николай Панок без пауз, отдыха и передышек будет исполнять неоклассические произведения собственного сочинения.

Выступление пройдет в одном из столичных торговых центров. Попасть на импровизированный концерт может любой желающий. Планируется, что это действо займет 5 часов и станет достижением Беларуси. Отмечу, Николай Панок занимается музыкой на протяжении 20 лет, он участник многочисленных международных музыкальных конкурсов. И такой марафон он устраивает впервые, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Николай Панок, музыкант, композитор:
Я не тренируюсь, стараюсь вообще не играть, чтобы накопить какой-то потенциал моральных сил, потому что любое выступление в творчестве, будь то выступление на сцене, пение либо игра – большой вклад эмоций и очень много ресурсов тратится организмом.   

# Культура # Музыкальное искусство

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