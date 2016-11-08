Минские студенты примут участие в мюзикле российского композитора Кима Брейтбурга «Казанова»

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ –заслуженный деятель искусств России, композитор, продюсер - Ким Брейтбург, ректор Белорусского государственного университета культуры и искусств – Юрий Бондарь.

Ким Александрович, Вы не в первый раз приезжаете в Минск. Расскажите про проект «Казанова»?

Ким Брейтбург, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, композитор, продюсер:

Проект «Казанова» – совместный проект Белорусским государственным университетом культуры и искусств. Мы уже осуществили один проект, который называется «Дубровский». Он успешно идёт уже два года. Буквально на днях я был на спектакле, и зал был полон. Меня это радует.

Поэтому, вероятно, оттого, что залы полны, поступило предложение от университета по поводу создания второго проекта – большого, театрального, эстрадного, весёлого – мюзикл «Казанова». Это мюзикл-комикс. Он очень лёгкий, он очень весёлый. Он напоминает мультфильм, который перенесли на сцену: он настолько яркий – костюмы, декорации… Эти яркие картинки – они как бы напоминают комикс. Именно поэтому это «мюзикл-комикс».

Любое явление имеет две стороны. С одной стороны – ребята не имеют такого большого гигантского опыта. Но они компенсируют отчасти этот опыт энтузиазмом, драйвом, талантом, поскольку неталантливых мы не берём. Серьёзный кастинг проводили (в университете студентов, слава Богу, хватает). И там студенты разных факультетов, вплоть до библиотечного. Порой бывает так, что есть люди, которые обладают какими-то специальными данными, которые нам подходят, – они попали в спектакль. Там есть и культурологи, и искусствоведы, и актёры, музыканты, эстрадные факультеты и т.д. Там представлены практически все факультеты!