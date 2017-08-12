Танцы, дегустация блюд и борьба гюлеш: праздник Азербайджана в Минске

Новости Беларуси. В эти минуты в Минске в Верхнем городе начинается праздник азербайджанской культуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У ратуши всех пришедших ждет концертная программа. На площади Свободы прозвучат песни разных лет из золотого фонда музыки Азербайджана. Не обойдется и без национальных танцев. Технике их исполнения возьмутся обучить прямо на фестивале. Гости узнают и о местном спорте – борьбе гюлеш. На импровизированном ринге развернется показательный поединок.