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Танцы, дегустация блюд и борьба гюлеш: праздник Азербайджана в Минске

12 августа 2017 11:57
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Новости Беларуси. В эти минуты в Минске в Верхнем городе начинается праздник азербайджанской культуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У ратуши всех пришедших ждет концертная программа. На площади Свободы прозвучат песни разных лет из золотого фонда музыки Азербайджана. Не обойдется и без национальных танцев. Технике их исполнения возьмутся обучить прямо на фестивале. Гости узнают и о местном спорте – борьбе гюлеш. На импровизированном ринге развернется показательный поединок.

Рядом с главной сценой – ярмарка азербайджанских товаров и дегустация блюд национальной кухни.

Танцы, дегустация блюд и борьба гюлеш: праздник Азербайджана в Минске-1

# Культура # Фотофакт # Беларусь-Азербайджан

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