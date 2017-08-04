Региональный семинар средств массовой информации проходит в Молодечно

Журналисты и руководство Министерства информации оценили технические и творческие возможности молодечненского районного медиахолдинга. Местные СМИ также стремятся успевать за техническими новинками, и расширять аудиторию. Главная же задача местных СМИ сделать информацию еще более интересной, актуальной и доступной.

Лилия Ананич, министр информации Республики Беларусь:

Региональные СМИ – этот тот пласт прессы, который был, есть и будет самый близкий к реализации задач, которые стоят не просто перед каждым коллективом, городом, регионом, это СМИ для каждого человека, потому что именно здесь, идя по улице, можно встретить журналисту своего героя, и герою чуть ли не каждый день зайти в редакцию.