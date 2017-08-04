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Региональный семинар средств массовой информации проходит в Молодечно

04 августа 2017 15:47
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Новости Беларуси. Большие новости маленьких местечек. Молодечно принял региональный семинар средств массовой информации, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Региональный семинар средств массовой информации проходит в Молодечно -1

Журналисты и руководство Министерства информации оценили технические и творческие возможности молодечненского районного медиахолдинга. Местные СМИ также стремятся успевать за техническими новинками, и расширять аудиторию. Главная же задача местных СМИ сделать  информацию еще более интересной, актуальной и доступной.

Региональный семинар средств массовой информации проходит в Молодечно -3

Лилия Ананич, министр информации Республики Беларусь:
Региональные СМИ – этот тот пласт прессы, который был, есть и будет самый близкий к реализации задач, которые стоят не просто перед каждым коллективом, городом, регионом, это СМИ для каждого человека, потому что именно здесь, идя по улице, можно встретить журналисту своего героя, и герою чуть ли не каждый день зайти в редакцию.

Региональный семинар средств массовой информации проходит в Молодечно -5

Кстати, наши молодечненские коллеги, одни из лучших в области. В районе есть свое телевидение, радио и газета. Даже самая маленькая мелочь жизни в провинции не остается незамеченной. Кира Карлович протянет.

# Культура # Фотофакт # СМИ Беларуси # Лилия Ананич

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