Региональный семинар средств массовой информации проходит в Молодечно

Новости Беларуси. Большие новости маленьких местечек. Молодечно принял региональный семинар средств массовой информации, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Большие новости маленьких местечек. Молодечно принял региональный семинар средств массовой информации, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Журналисты и руководство Министерства информации оценили технические и творческие возможности молодечненского районного медиахолдинга. Местные СМИ также стремятся успевать за техническими новинками, и расширять аудиторию. Главная же задача местных СМИ сделать информацию еще более интересной, актуальной и доступной.
Лилия Ананич, министр информации Республики Беларусь:
Региональные СМИ – этот тот пласт прессы, который был, есть и будет самый близкий к реализации задач, которые стоят не просто перед каждым коллективом, городом, регионом, это СМИ для каждого человека, потому что именно здесь, идя по улице, можно встретить журналисту своего героя, и герою чуть ли не каждый день зайти в редакцию.
Кстати, наши молодечненские коллеги, одни из лучших в области. В районе есть свое телевидение, радио и газета. Даже самая маленькая мелочь жизни в провинции не остается незамеченной. Кира Карлович протянет.