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500-летие белорусского книгопечатания: презентация книги «Всемирное наследие Франциска Скорины» состоялась в Минске

04 августа 2017 07:29
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Нынешний, 2017-й год, проходит в нашей стране под знаком 500-летия со времени выхода первой печатной Библии Франциска Скорины. А произошло это событие 6-го августа 1517 года.

О личности знаменитого белорусского первопечатника и малоизвестных фактах его биографии поговорим с директором Центральной научной библиотеки имени Якуба Колоса Национальной академии наук Республики Беларусь», доктором исторических наук Александром  Грушей, а также с корреспондентом газеты «Сб. Беларусь Cегодня» в Европе, колумнистом и публицистом Инессой Плескачевской.

# День белорусской письменности в Полоцке

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