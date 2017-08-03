Усе творы аказаліся вельмі моцнымі: жюри об итогах конкурса, посвященного юбилею выхода «Псалтыря» Скорины

Юбилей выхода первой книги Франциска Скорины «Псалтырь» отмечают 4 августа. Уже 3 августа начинающие писатели и поэты, драматурги и сказочники из разных уголков нашей страны собрались на одной площадке в Минске. Победители получили дипломы и призы, а лучшие произведения напечатают в литературных изданиях.

Светлана Михалькевич, участница конкурса:

Мы с моим учителем решили послать на конкурс нашу работу. Она называется «Шлях да мэты» и основана на реальных событиях. Она об истории реального мальчика, который живет у нас в агрогородке.