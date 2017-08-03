Рукописи Янки Брыля впервые в открытом доступе

Новости Беларуси. К 100-летию со Дня рождения народного писателя БССР в столице открылась выставка «Пишу как живу», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Среди уникальных материалов не только тексты, но и фотографии.

На них запечатлены детство, студенчество и годы, которые Янка Брыль провел вдали от родины.