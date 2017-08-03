Рукописи Янки Брыля впервые в открытом доступе

Новости Беларуси. К 100-летию со Дня рождения народного писателя БССР в столице открылась выставка «Пишу как живу», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Среди уникальных материалов не только тексты, но и фотографии.
На них запечатлены детство, студенчество и годы, которые Янка Брыль провел вдали от родины.
Виктор Жибуль, научный сотрудник Белорусского государственного архива-музея литературы и искусства:
Значныя часткі гэтых фотаздымкаў – гэта вядомы фотамайстар Уладзімір Крук, які працаваў у рэдакцыях літаратурных выданняў, сябраваў з пісьменнікамі.
Пераважная большасць матэр’ялаў выставы ўзята з асабістага фонду Янкі Брыля,
які захоўваецца ў нашым архіве музею «Літаратуры і мастацтва».
Он писал о войне и о своих земляках. Янка Брыль – автор рассказов, повестей и лирических миниатюр. Главный роман мастера «Птицы и гнезда» переведен на десятки языков.