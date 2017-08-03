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Рукописи Янки Брыля впервые в открытом доступе

03 августа 2017 17:56
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Новости Беларуси. К 100-летию со Дня рождения народного писателя БССР в столице открылась выставка «Пишу как живу», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Среди уникальных материалов не только тексты, но и фотографии.

На них запечатлены детство, студенчество и годы, которые Янка Брыль провел вдали от родины.

Рукописи Янки Брыля впервые в открытом доступе-1

Виктор Жибуль, научный сотрудник Белорусского государственного архива-музея литературы и искусства:
Значныя часткі гэтых фотаздымкаў – гэта вядомы фотамайстар Уладзімір Крук, які працаваў у рэдакцыях літаратурных выданняў, сябраваў з пісьменнікамі.

Пераважная большасць матэр’ялаў выставы ўзята з асабістага фонду Янкі Брыля,

які захоўваецца ў нашым архіве музею «Літаратуры і мастацтва».

Он писал о войне и о своих земляках. Янка Брыль – автор рассказов, повестей и лирических миниатюр. Главный роман мастера «Птицы и гнезда» переведен на десятки языков.

# Культура # Выставки в Минске # Фотофакт # Виктор Жибуль

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