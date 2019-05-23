Режиссёр Никифоров: «Сейчас много банальщины. Если «Снайпер» – удачный фильм, значит, потом идут клоны «Снайперов»

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – заслуженный деятель искусств БССР, режиссёр, сценарист – Вячеслав Никифоров.

Четырёхчасовая экранизация Пушкина, четыре серии, а ведь, по факту, это небольшой рассказ. Она изначально была такой большой или в процессе развилась в такую идею?

Вячеслав Никифоров, заслуженный деятель искусств БССР, режиссёр, сценарист:

У Александра Сергеевича Пушкина где-то полстраницы рассказывается очень много, и конкретных сцен в привычном смысле мало, поэтому авторы экранизации, известные крупные драматурги вынуждены были развивать. Они вошли в стилистику, контекст, потому что прозаические тексты настолько ёмкие, но там нет действия, огромных диалогов и пришлось это всё расписать. Кроме того, надо было решить эту тему кинематографическими средствами, а эта тема – русский вариант вендетты, родовой мести. Поработали над Пушкиным, я вам скажу, не потому что это мой фильм, что это довольно успешное и деликатное вмешательство в прозу гения.