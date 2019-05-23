Режиссёр Никифоров: «Сейчас много банальщины. Если «Снайпер» – удачный фильм, значит, потом идут клоны «Снайперов»

Не так давно своё 30-летие отметил фильм «Благородный разбойник Владимир Дубровский».
Не так давно своё 30-летие отметил фильм «Благородный разбойник Владимир Дубровский».
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – заслуженный деятель искусств БССР, режиссёр, сценарист – Вячеслав Никифоров.
Четырёхчасовая экранизация Пушкина, четыре серии, а ведь, по факту, это небольшой рассказ. Она изначально была такой большой или в процессе развилась в такую идею?
Вячеслав Никифоров, заслуженный деятель искусств БССР, режиссёр, сценарист:
У Александра Сергеевича Пушкина где-то полстраницы рассказывается очень много, и конкретных сцен в привычном смысле мало, поэтому авторы экранизации, известные крупные драматурги вынуждены были развивать. Они вошли в стилистику, контекст, потому что прозаические тексты настолько ёмкие, но там нет действия, огромных диалогов и пришлось это всё расписать. Кроме того, надо было решить эту тему кинематографическими средствами, а эта тема – русский вариант вендетты, родовой мести. Поработали над Пушкиным, я вам скажу, не потому что это мой фильм, что это довольно успешное и деликатное вмешательство в прозу гения.
Как Вы считаете, современное кино последние 20-30 лет деградирует? В мировом масштабе?
Вячеслав Никифоров:
Для того, чтобы об этом судить, нужно специально этим заниматься. У меня сейчас назревает проект о детях войны, сейчас я в эту тему погружён: детство и война. Это очень личное, очень много связано с этим. Надо 1 000 раз подумать, берясь за военную тему, что ты ею хочешь сказать. Сейчас так много банальщины. Если снайпер, то удачный фильм, потом идут клоны снайперов – всё это такое опошление. Есть простые рецепты, я даже вынужден был страничку завести в Facebook. Я там решил объяснить простые вещи, которые нельзя делать. Вот у табуретки 4 ножки одинаковой длины, место, где садиться, гладким должно быть. Если это нарушаешь, то ещё до всяких талантов, обобщений и поэтических решений, это уже не фильм, ничего не получится. Если тема, то критерии простые: что в ней нового, есть ли новизна, новый какой-то ракурс.