Новости Беларуси. 27 ноября в Минске наградили лауреатов конкурса среди молодых писателей Союзного государства «Мост дружбы». Победителями стали сразу 15 авторов из Беларуси и России. В их рассказах и новеллах много романтики и философии. Мастера слова не обошли темы национальной истории и вечной любви.

Произведения победителей вошли в литературный альманах, который будет распространятся в двух странах, а это миллионы читателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алена Попко, лауреат конкурса молодых литераторов Союзного государства «Мост дружбы»:

Калі я адпраўляла твор на конкурс, я нават не разлічвала на перамогу, мне проста хацелася падзяліцца сваімі ўражаннямі ад наведвання Белаважскай пушчы. Таму я прыемна здзівілася, калі стала адной з пераможцаў. А ўражанні, канешне, перапаўняюць сёння праз край.

Юлия Богданова, лауреат конкурса молодых литераторов Союзного государства «Мост дружбы» (Россия):

Для меня это скорее возможность обрести новых людей, с которыми можно создать мост между личностями, как-то обогатиться внутренне, может, новые темы найти для размышлений, рассказов, романа.

Конкурс «Мост дружбы» – своеобразная путевка в мир литературы. Его главная цель – поддержка молодых авторов. Для кого-то из них это первая возможность опубликовать свои произведения, а для кого-то – очередное признание таланта.

Григорий Рапота, государственный секретарь Союзного государства Беларуси и России:

Мы уже второй раз проводим такой конкурс и выпускаем альманах. И собрались здесь для того, чтобы честсовать тех, кто вошел в этот альманах,посколку этому предшествовала большая отборочная работа комиссии, которая состоит из российских и белорусских экспертов. Это, в общем, литераторы, люди, которые профессионально могут оценить качество этих работ.