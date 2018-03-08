«Мне могут позвонить и ночью: «Послушай, там такая песня хорошая!» Как работает руководитель ансамбля «Заряночка»

Новости Беларуси. Героиня нашего следующего сюжета воспитала не только двух дочерей, но и десятки артистов. Народными мотивами она вдохновляет весь Дрогичинский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С женщиной, которая танцует и поет, встретился Петр Бутрим.

Бесконечные репетиции, записи песен, прогоны и концерты. Рабочий день Елены Стельмашук невероятно насыщен, но по минутам не расписан. Загнать в строгие рамки того, кто живет и дышит творчеством, невозможно. А это как раз про нее.

Елена Стельмашук, руководитель ансамбля народной песни «Заряночка»:

День начинается знаете как? Где-то услышал песню дома, где-то кто-то услышал. Мне могут позвонить и ночью: «Послушай, там такая песня хорошая!» Потом приходим сюда и начинаем воплощать это в жизнь. У рожденной в семье музыкантов иначе и быть не могло. Закончила Институт культуры, вернулась на малую родину. А позже основала ансамбль народной песни «Заряночка», в котором задает тон вот уже 15 лет.

За пультом звукозаписи племянник, на аранжировке – дочь. Каждый день бок о бок на сцене с родной тетей и Алла Каленик – и так с самого детства.

Алла Каленик, участник ансамбля народной песни «Заряночка»:

Это бесконечный генератор, аккумулятор какой-то. У нее не садится батарейка вообще наверное никогда. Потому что она все время на концерты что-то новое придумывает. Уже, кажется, сделали все, что могли, но каждый новый концерт – это что-то новое, интересное.

Своей успешной музыкальной карьерой Елене Стельмашук обязаны десятки талантливых земляков. Сама же наставник говорит, что это не повод расслабляться. Новое увлечение – народный театр. Всегда найдется минутка и для занятий с детишками.

Елена Стельмашук:

Все выросли на сцене. Это когда мы идем выступать, это значит – вся семья. Кто старше двух лет – значит, уже все на концерт. И наша мама с торбами с едой, с одежками, колготками и прочим.

И все же самое главное детище и гордость – это ансамбль «Заряночка», у которого целые толпы благодарной публики.

Петр Бутрим, СТВ:

О по-настоящему народной любви к ансамблю красноречиво говорит ажиотаж до и после концерта. Оказывается, и местные артисты способны собирать аншлаги.