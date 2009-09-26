Радзивиловская Библия в Минске

«Радзивиловская Библия» и другие шедевры письменной культуры 16 – 21 веков можно увидеть в Минске.

Выставку в Центральной научной библиотеке имени Якуба Коласа приурочили к Международному дню европейских языков, который отмечается сегодня. В числе экспонатов - единственный экземпляр знаменитой «Радзивилловской Библии». Это рукописная книга XVIII века с текстами на белорусском и польском языках. Среди шедевров - «История и памятники византийской эмали» – издание, которое называли «русским чудом»: в его оформлении использовано червонное золото. В экспозиции - и прижизненные издания знаменитых людей.

- Вот, например, прижизненные издания Иммануила Канта у нас экспонируются, книги знаменитых историков, классиков европейской художественной литературы представлены у нас. И прижизненные издания Максима Богдановича, Янки Купалы, Винцента Дунина – Мартинкевича, Адама Мицкевича, Оноре Де Бальзака, Виктора Гюго, всех и не перечислишь, - сообщила Елена Титовец, заведующая сектором отдела редких книг и рукописей Центральной научной библиотеки имени Якуба Коласа.