Книга «Сто лет одиночества» стала самой значительной

Роман Габриэля Гарсиа Маркеса «Сто лет одиночества», изданный в 1967 году, признан произведением, наиболее повлиявшим на литературу последних 25 лет. Об этом 25 сентября сообщает международный литературный журнал Wasafiri. Журнал спросил мнения 25 современных писателей и по итогам опроса составил перечень самых влиятельных книг. В число опрошенных вошли, в частности, индийские писатели Индра Синха и Амит Чаудхури, индийская поэтесса Суджату Бхатт, писатель из Ганы Нии Айквей Паркес, а также британский писатель и сценарист Блейк Моррисон.

«Сто лет одиночества» стал единственным романом, который назвали «самым значительным» сразу трое писателей: Бхатт, Паркер и бельгийская писательница нигерийского происхождения Чика Унигве. Все остальные мнения разнились.



В результате «второе место» перечня разделили между собой «Лолита» Владимира Набокова, «Мечты моего отца» Барака Обамы, «Сатанинские стихи» и «Дети полуночи» Салмана Рушди, «Дом для мистера Бисвас» Видиатхара Найпона, «Философские исследования» Людвига Витгенштейна, и 17 других книг, сообщает Lenta.ru.