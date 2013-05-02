Работы учеников Минской государственной гимназии-колледжа искусств экспонируются в 100 странах мира

Новости Минска. Креативные плакаты, исторические портреты, коллажи в стиле ретро… За каждым дипломным проектом – своя история, философия и художественная школа. На юбилейную выставку гимназии-колледжа искусств сегодня приходят целыми семьями. Здесь встречаются поколения. Выпускники вмиг узнают авторский почерк любимых педагогов, вспоминают школьные годы и знакомятся со своими юными коллегами, начинающими дизайнерами, графиками и художниками…

40 лет назад в Минске открылась первая школа с художественным уклоном, которая объединила творческую элиту нашего города. Однако летопись настоящей академии талантов справедливо начать гораздо раньше: 95 лет назад!

В 1919 году по улице Советская, 11 в старом деревянном здании военкомата была открыта женская белорусская 26-ая гвардейская школа. Уже спустя 3 года ее закрывают и создают на базе 46-ой и 49-ой школ в этом же здании Национальную еврейскую школу, в которой обучались, в основном, дети Комаровского района и прилегающих к нему окрестностей.

После Великой Отечественной войны в 1946 году женская школа меняет статус на мужскую. Учиться приходилось в совсем не приспособленных для этого условиях: вместо тетрадей – оберточная бумага и поля газет, а учебники были настоящей ценностью: по одному на 40 человек. Дети вносили свой вклад в восстановление родного города, и именно силами школы № 26 был заложен парк имени Марата Казея.

В 1952 году учебное заведение официально стало называться «Средняя школа № 26». Учеба велась в три смены, действовало 57 классов! Но это не мешало успехам, и половина выпускников покидали родную альма-матер с почетным званием медалистов.

В 50-е годы школа прописывается в новом здании по улице Обойной. И в 1972 году приобретает художественный уклон. В 1981 году школа становится общегородской и объединяет самых талантливых ребят со всего города.

Лилия Мицура, директор Минской государственной гимназии-колледжа искусств:

В этом учреждении всегда царил удивительный дух искусства. Когда-то у педагогов даже был свой клуб молодых талантливых людей. В 1991 году на школу обратила внимание Академия искусств, и при Академии искусств был создан художественный лицей.

В 2000 году лицей переименовали в гимназию-колледж искусств. В этом же году заведение обретает новый уютный дом по адресу Коммунистическая, 52. Тандем одаренных детей и продвинутых педагогов приносит свои плоды. Еще с 1990 года школа стала членом ЮНЕСКО. С обретением нового статуса слава о гимназии-колледже выходит за пределы страны. Польша, Литва, Германия, США, Швеция, Япония - сегодня международные проекты и выставки гимназии-колледжа экспонируются более чем в 100 странах мира.

Среди выпускников немало громких имен дизайнеров, архитекторов и художников. Александр Трусов, Алеся Скоробогатая, Павел Карпович. Сегодня в столичной кузнице искусств 29 стипендиатов специального фонда Президента Республики Беларусь. В копилке наград немало дипломов и грантов. Но самая главная победа – это успехи одаренных детей. К 90-летию руководство гимназии-колледжа создало собственный проект поощрения.

Лилия Мицура, директор Минской государственной гимназии-колледжа искусств:

Мы разработали свою медаль учителю золотую и серебряную медаль «За вернаць и адданасць прафесіі». Этой медалью награждаются учителя, проработавшие более 30 лет в учебном заведении. И вот книга почета, в которой эти учителя и отмечены. Самое важное – тепло души этого учебного заведения. Т точно такая медаль, которую мы разработали и для ученика.

Сегодня в педагогическом коллективе гимназии-колледжа более половины художников. Каждый этаж украшает мини-галерея работ талантливых учеников. От греческих салонов до урбанистического интерьера. Прогуливаясь по живописным коридорам гимназии, можно заглянуть на улицу Классическую и устроить музыкальный вечер или окунуться в мир искусства на Лагодном переулке. Такая удивительная идея превратить гимназию в настоящий город пришла нашему известному архитектору Александру Трусову. Белоснежные высокие фонари, фасады старинных зданий и люки на полу. Столовая гимназии – настоящий кусочек старого Минска.

Как Солнечная мекка в столице искусств – собственная художественная галерея в гимназии, светлая и просторная. Она появилась на месте тира и складов в 2000 году. Все здесь воссоздано силами преподавателей. Эксклюзивный фонд дипломных проектов выпускников и лучших работ учеников удивит даже самого равнодушного к искусству человека. Например, проект «Архитектура победы» и плакаты современного Минска с яркими символами советской эпохи или оригинальные работы в стиле стим-панк. Такая экспозиция убеждает, что за белорусской художественной школой огромное будущее!

Здесь мы повстречали одного из опытнейших преподавателей и художника Евгения Николаевича Саковича. 40 лет назад он вернулся в тогда еще родную 26-ю школу в роли учителя и до сих пор не перестает вдохновлено открывать в своей профессии новые страницы.

Евгений Сакович, заместитель директора Минской государственной гимназии-колледжа искусств:

Когда говорят, молодежь другая, я скажу, что молодежь лучше и лучше, она как никогда интересуется сегодня историей своего народа, культурой. Раньше ты детям что-то сказал – они тебе верят. Сегодня дети иногда даже более начитаны, чем мы, информированы, поэтому педагогу нужно быть очень высокого полета.

Первый выпуск 26 школы прославился далеко за пределами страны и задал творческий тонус и высокий потенциал развития для следующих поколений.

Талантливый график, известный иллюстратор и преподаватель Елена Карпович вспоминает своих коллег с особым трепетом.

Елена Карпович, художник:

Прошло уже больше четверти века, до сих пор пользуюсь примерами этих работ. Уже пожелтела бумага, уже выцвели краски, а работы до сих пор актуальны, потому что это был очень высокий уровень. Сустов Роман Николаевич, Шелест Тамара Геннадьевна не только в Беларуси, но и по всему миру. В Москву уехали и держат там мультипликацию белорусскую - Федорова Вероника и Марченко Ольга. Это все наши первые выпускники. Все остальные, я так понимаю, пытаемся дотянуться до того уровня.

С именами первого выпуска связано и зарождение акварельной школы в Беларуси. Сегодня гимназия-колледж одна из немногих, кто продолжает развиваться в этом направлении.

Агата Коробко - первокурсница белорусской Академии искусств. Сегодня на праздничной выставке выпускница гимназии-колледжа с радостью знакомится с работами своих коллег и вспоминает свой дипломный календарь. Мастер спорта по художественной гимнастике решила окунуть зрителей в необычный мир.

Агата Коробко, художник, мастер спорта Республики Беларусь по художественной гимнастике:

Каждая моя работа – что снится спортсмену. В этой работе это лыжник, и я захотела сделать его сказочным, это мои ассоциации с этим видом спорта. Это посвящено моей гимнастике, под каждый месяц я выбирала цвет, колористику, какие у меня ощущения создаются с этим месяцем, с порой года.

Автор исторической галереи в лицах – талантливый художник Павел Карпович. Его мама Елена Карпович воспитала целую плеяду одаренных детей. Именно их работы сегодня украшают выставку.

Узнать в этих новостройках былой район гимназии-колледжа на акварельных этюдах учеников десятилетней давности очень сложно. Сегодня коллектив планирует воссоздать на близлежащей территории уникальную галерею скульптур. Столичная альма-матер стала настоящим культурным центром Минска. К Чемпионату мира по хоккею юные художники, например, подготовили сувенирную серию открыток, билетов и расписаний. Вот эти замечательные коньки теперь украшают кабинет мэра столицы, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Дарья Данилович, художник:

Когда я попала в академию, это абсолютно другая атмосфера, а когда я недавно вернулась снова в гости в колледж, ощущается единство и семья, преподаватели относятся к тебе не просто, как к ученику, а практически, как к своим детям. И я бы с удовольствием, если бы появилась такая возможность, преподавала бы там.