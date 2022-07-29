Работы британского художника Бэнкси впервые можно увидеть в Беларуси

Новости Беларуси. Впервые в Беларуси! Работы неуловимого британского провокатора Бэнкси выставлены в картинной галерее Гомеля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анна Корольчук, корреспондент:

Андеграундный авангардист, таинственный провокатор, отличный маркетолог и пиарщик. Все это про британского художника под псевдонимом Бэнкси. Увидеть часть его подлинных работ и лучше познакомиться с концепцией уличного искусства до конца августа можно в картинной галерее Ващенко в Гомеле.

Его стиль – это провокационные трафаретные рисунки и надписи на социально значимые темы. Графические работы Бэнкси появляются на улицах разных городов мира, а доказательством их подлинности служит публикации фотографий на его сайте. Кроме граффити, художник печатает принты ограниченным тиражом, подписывает их и продает коллекционерам. Шесть из таких творений на обзор гомельчанам предоставил любитель его творчества из Санкт-Петербурга. Чтобы развеять сомнения в подлинности, самым любопытным покажут сертификат.

Настоящее имя автора до сих пор остается неизвестным – никто не видел, как создаются работы. Существует четыре версии того, кто именно скрывается за псевдонимом. Роберт Бэнкс, Робин Каннингем, музыкант Роберт Дель Ная или основатель группы Gorillaz Джейми Хьюлетт. С доказательствами можно ознакомиться прямо в выставочных залах.

Татьяна Борисова, хранитель фондов картинной галереи имени Гавриила Ващенко:

Несмотря на то, что традиционно к нам приходят люди зрелого возраста и старшего поколения, они готовы принимать современное искусство. Они много читали про этого автора перед тем, как к нам прийти. Им нравится это творчество, и оно даже веселит народ, потому что приходят и бабушки, на прошлой неделе у нас была девочка 4-летняя, которая почему-то захотела именно на Бэнкси. Выставка доставляет удовольствие людям разного возраста.

Негласный девиз этой выставки – «Я тебя найду». Он говорит о том, что уличное искусство можно встретить везде. Оно прячется во дворах и на асфальте. Кроме работ Бэнкси в трех залах галереи расположились работы других представителей стрит-арта. Здесь и лопаты с изображением лиц, и пластиковый триптих из Шанхая с необычными выжженными образами, и расписной самокат, и экстравагантный жакет с «зацелованными» ботинками. Авторы показывают — любой предмет можно превратить в искусство.