Новости Беларуси. Работы белорусских художников и дизайнеров представят на Венецианской биеннале современного искусства. Форум, 54 по счету, пройдет в мае 2015 года. О своем участии в нем уже заявили полсотни стран. Для Беларуси же предстоящая выставка — третья.

К слову, само участие в одной из самых известных биеннале в мире, по словам искусствоведов – уже признание. В разные годы свои работы в Венеции представляли Леонид Хоботов, Артур Клинов, Валерий Шкарубо и другие мастера. Сейчас Министерство культуры ждет оригинальных идей от отечественных художников, музыкантов, дизайнеров и режиссеров. Крайний срок подачи заявок для них – 24 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Шарангович, руководитель государственного учреждения культуры «Творческие мастерские «Центр современных искусств»:

Главное — глубина, социальность и философское звучание идеи какого-то проекта или какой-то выставки. Поэтому, конечно, мы ждем от кураторов или от художников, которые будут участвовать, именно эту неожиданную креативную идею. Всегда международное жюри интересует именно глубина и философская сущность подачи тематики, поэтому соответствие идеи, креативность, использование современных технологий очень хотелось бы. Наверное, это основные критерии для будущего куратора нашего национального павильона.