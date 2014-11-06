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Работы белорусских художников и дизайнеров представят на Венецианской биеннале современного искусства

06 ноября 2014 07:56
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Новости Беларуси. Работы белорусских художников и дизайнеров представят на Венецианской биеннале современного искусства. Форум, 54 по счету, пройдет в мае 2015 года. О своем участии в нем уже заявили полсотни стран. Для Беларуси же предстоящая выставка — третья.

К слову, само участие в одной из самых известных биеннале в мире, по словам искусствоведов – уже признание. В разные годы свои работы в Венеции представляли Леонид Хоботов, Артур Клинов, Валерий Шкарубо и другие мастера. Сейчас Министерство культуры ждет оригинальных идей от отечественных художников, музыкантов, дизайнеров и режиссеров. Крайний срок  подачи заявок для них – 24 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Шарангович, руководитель государственного учреждения культуры «Творческие мастерские «Центр современных искусств»:
Главное — глубина, социальность и философское звучание идеи какого-то проекта или какой-то выставки. Поэтому, конечно, мы ждем от кураторов или от художников, которые будут участвовать, именно эту неожиданную креативную идею. Всегда международное жюри интересует именно глубина и философская сущность подачи тематики, поэтому соответствие идеи, креативность, использование современных технологий очень хотелось бы. Наверное, это основные критерии для будущего куратора нашего национального павильона.       

# Культура # Выставки в Беларуси и мире # Наталья Шарангович

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