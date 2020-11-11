Необычный крой и народные орнаменты. В Быхове создают коллекцию брендовой региональной одежды

Новости Беларуси. Быховчане делают первые шаги в мир моды. Здесь работают над коллекцией брендовой региональной одежды, которая выйдет в свет уже весной-2021, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Над созданием трудятся обычные люди, от мам в декрете до пенсионеров. Материал Юлии Мычки.

У каждой страны есть своя вышивка, свой орнамент. По таким вещам – тканым, вышитым – можно легко определить, что ты из Беларуси.

Для человека неопытного запутаться в нитках этого станка дело одной секунды. Чтобы подружиться с деревянной машиной, нужно время. Ткацкий станок не терпит бездумной спешки. На создание 5 сантиметров ткани уйдет как минимум 10 минут вдумчивой работы.

Елена Новикова, участница проекта «Креативные технологии»:

Нужна усидчивость, где-то математический склад ума. Когда ткешь рушник, выбираешь узор – это надо считать ниточки, которые нужно поднять или опустить.

Такие ткацкие машины совсем не отголоски прошлого, а самое что ни есть настоящее. Здесь рождается мода. Уже этой весной свет увидит первая коллекция одежды от местных законодателей моды.

Еще год назад мысль о собственном быховском бренде многим казалась фантастикой. Идею быховчанки представили на конкурсе региональных инициатив для развития микрорегионов «Креативные технологии». И выиграли. А креативности у этих дам не занимать, даже крой у изделий уникальный.

Анна Захарова, координатор проекта «Креативные технологии»:

Здесь нет никаких отходов, вырезок. Здесь, как в народе говорят, народный крой, этнический. Наши предки кроили себе одежду из того, чтобы меньше затратить материла.

Главная цель проекта – обучить швейному ремеслу как можно больше людей. Для этого закупили швейные машины и ткацкие станки. Инициатива объединила под одной крышей женщин разных возрастов и профессий.

И даже те, кто до этого не держал иголку в руках, сегодня уверенно выводят на швейной машинке ровные строчки.

Екатерина Яковлева, участница проекта «Креативные технологии»:

В этот проект я попала, потому что всегда мечтала научиться шить. Особенно в домашних условиях – как говорится, всегда пригодится. Где-то какую-то наволочку пошить, где-то ребенку штанишки подложить. Поэтому сюда пришла, и, вы знаете, нисколько не жалею.

Быховчане хотят не только научиться производить качественный продукт, но и зарабатывать на его реализации. В том, что их товар понравится покупателю, сомнений нет.

Ирина Фадеева, методист-мастер Быховского центра культуры, народного творчества и ремесла:

Очень важно, что те женщины, которые сюда приходят, и мамы есть, и бабушки, и взрослые люди, и молодые. Им очень нравится. Эти модели понравились всем. Все перемеряли эти модели, и они очень довольны и считают, что можно надевать и ходить в таких платьях.