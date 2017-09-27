«Публика становится моложе»: Международный фестиваль Юрия Башмета открылся в Минске 27 сентября

Новости Беларуси. В Минске открывается Международный фестиваль Юрия Башмета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его участникам приветствие направил Президент Беларуси.

Это уже 12-й по счету праздник классической музыки. Настоящих меломанов ожидает 6 концертов. В Беларусь прилетит более 100 музыкантов – это лауреаты самых престижных международных конкурсов. 27 сентября на сцене Белгосфилармонии будет звучать исключительно Чайковский.

Ростислав Кример, художественный руководитель фестиваля Юрия Башмета:

Мы стараемся показать то качественное, на которое можно ориентироваться весь год между фестивалями Башмета.