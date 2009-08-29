Прошли похороны Сергея Михалкова

На Новодевичьем кладбище в Москве прошли похороны Сергея Владимировича Михалкова.

Церемония прощания началась в Храме Христа Спасителя накануне вечером. Прощальные слова у гроба почившего произнес патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Затем траурный кортеж двинулся в сторону Новодевичьего кладбища. Похороны Михалкова прошли под гимн России и с военными почестями: с участием почетного караула и военного оркестра.

На церемонии присутствовали только близкие и друзья поэта и писателя. Похоронен Михалков на центральной аллее, его захоронение располагается рядом с могилой известной певицы Людмилы Зыкиной. Вход на кладбище будет закрыт в течение сегодняшнего дня.

Напомню, что Сергей Михалков ушёл из жизни 27 августа на 97 году жизни. По неподтвержденным данным, причиной смерти поэта стал отек легких.