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Прошли похороны Сергея Михалкова

29 августа 2009 16:16
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На Новодевичьем кладбище в Москве прошли похороны Сергея Владимировича Михалкова.

Церемония прощания началась в Храме Христа Спасителя накануне вечером. Прощальные слова у гроба почившего произнес патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Затем траурный кортеж двинулся в сторону Новодевичьего кладбища. Похороны Михалкова прошли под гимн России и с военными почестями: с участием почетного караула и военного оркестра.

На церемонии присутствовали только близкие и друзья поэта и писателя. Похоронен Михалков на центральной аллее, его захоронение располагается рядом с могилой известной певицы Людмилы Зыкиной. Вход на кладбище будет закрыт в течение сегодняшнего дня.

Напомню, что Сергей Михалков ушёл из жизни 27 августа на 97 году жизни. По неподтвержденным данным, причиной смерти поэта стал отек легких.

# Культура

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