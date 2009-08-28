Потомок Наполеона Орды посетил Пинск

Праправнук известного просветителя XIX века, жившего на Полесье, француз Юбер Денарманди вместе с супругой Мэри Клэр побывал в городе над Пиной.

Здесь он стал почетным гостем музея Бутрымовичей, открывшегося этим летом в отреставрированном особняке, принадлежавшем мощному шляхетскому клану, с которым породнился талантливый художник, композитор и литератор Наполеон Орда.

Супружеская чета из предместья Парижа привезла в Пинск интересные документы, позволяющие более полно восстановить генеалогическое дерево рода Бутрымовичей-Орды-Денарманди, потомки которого разбросаны по всему свету. Только во Франции их насчитывается более тридцати.

Юбер Денарманди показал коллективную фотографию родственников и рассказал, что все они гордятся своим древним предком и помнят о его полесских корнях, пишет «Рэспублiка».