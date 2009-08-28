В Минске раскопали святыню 11 века

Первый минский храм обнаружен недалеко от станции метро «Немига».

Работы по поиску вели две недели. Особенность Минского храма — он первый был сделан из камня, все остальные на Руси строились из плоских кирпичей. Зарубежные мастера так и не успели достроить святыню. Заложили только фундамент.

Первый камень храма стал и камнем преткновения. Находки не попадут в музей истории и культуры Беларуси. Пока они у археологов, а через два года на месте раскопок появится Минское хранилище. В его фондах и будут все раритеты замчища.

Впервые храм откопали в конце сороковых прошлого века. О древнем Минске появились статьи, монографии. Вместе со святыней, на поверхности оказались мостовые, настилы, остатки домов. Исследовать все — было невозможно. Не хватало ни людей, ни денег на поиски. Поэтому Минское замчище законсервировали. Для потомков исторический центр накрыли платом земли и вспомнили о нем только сейчас.

Кто строил первый минский храм - до сих пор неизвестно. По одной легенде, инициатором возведения церкви был Глеб Всеславович. Во время войны с южно-русскими князьями, он попал в плен к Владимиру Мономаху и умер в заточении в Киеве. Поэтому святыня осталась недостроенной. По другой версии, каменный фундамент заложил его отец Всеслав Чародей. Однако, в отличие от Полоцкой Софии, построенной веком ранее, зодчие афтографы не оставили.

Все вещи, а их около полусотни: ключи, замки, наконечники стрел, рыцарские доспехи — пока у археологов.

Несмотря на дождь, археологи весь день во всеоружии. Не успели откопать храм, как наткнулись на новый раритет. Утром обнаружили вот эту деревянную мостовую. Она как раз вела к первому минскому храму. Сейчас исследователи по годовым спилам определяют, какого она столетия. Участки, где обнаружили бесценные находки, в ближайшее время законсервируют. Над раскопом поставят стеклянный павильон, чтобы горожане и туристы смогли увидеть часть исторического центра Беларуси — Минское замчище.