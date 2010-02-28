Прощание с Владиславом Галкиным состоится 2 марта

– Место захоронения определится, скорее всего, в понедельник, гражданская панихида состоится в Доме кино 2 марта, – сообщила в воскресенье пресс-секретарь Союза кинематографистов Татьяна Минчинская.

Галкин в минувшую субботу был найден мертвым в своей квартире на Садово-Самотечной улице, где проживал в течение последнего месяца. Точная причина смерти актера станет известна после вскрытия. По словам медиков, Галкин умер несколько дней назад, сообщает NEWSru.com.

Первую роль в кино Владислав Галкин сыграл в фильме Станислава Говорухина «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна» в девять лет. Он снялся также в таких фильмах, как «Мастер и Маргарита», «Спецназ», «Дальнобойщики», «Ворошиловский стрелок» и других.