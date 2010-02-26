Вокалист группы «Август» боится вопросов телезрителей канала СТВ

Острые, провокационные, злободневные - таковы вопросы на «Звездном ринге». И эту традицию никто не отменял!

Хорошей традицией для телеканала СТВ стало мегашоу «Звездный ринг».

Несмотря на то, что шоу ещё молодое, свои традиции оно все же имеет.

Сначала наши бойцы приводят себя в порядок и наносят боевой макияж. Кто затем, чтобы припугнуть соперника , а кто и наоборот, чтобы сразить зрителя наповал своей неземной красотой. Наши сегодняшние участники трио «Август» и ансамбль «Беседа», скорее, выбрали второй путь.

Не отстают от артистов и наши любимые ведущие. Ну, вот, загримировались, налюбовались на себя в зеркало. Теперь самое время показать себя красивого публике. Бойцы по традиции выходят на поле боя из разных углов ринга.

Самая бойцовская традиция ринга - груша, которая и помогает определить порядок выхода участников на ринг. Кто сильнее, тот первым и выходит на бой один на один с нашей публикой, которая по традиции бывает и злобной, и дружелюбной одновременно.

Василий Селищев, вокалист группы «Август»:

Я считаю, что артиста нельзя сталкивать с публикой лицом к лицу. Наверное, это правильно, когда журналисты один на один задают вопросы, потому что бывают неадекватные люди. Артисты - люди ранимые.

Участникам мегашоу телеканала СТВ уже не нужно объяснять, что со сцены этого шоу звучат только музыкальные хиты. Острые, провокационные, злободневные - таковы вопросы на «Звездном ринге». И эту традицию никто не отменял! Досталось и сегодняшним участникам!

А самая главная традиция - зрительское телефонное голосование во время эфира шоу «Звездный ринг», который состоится, как обычно, в субботу в 20.10 на телеканале СТВ.