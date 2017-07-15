Продемонстрировать свою индивидуальность: 15 июля на «Славянском базаре» День молодежи

Новости Беларуси. 15 июля в фестивальном Витебске День молодежи, который начался с Арт-парада субкультур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На весь день Витебск превратился в международную молодежную столицу. Интерактивные площадки, танцевальные батлы и марафоны, битва диджеев, турнир по силовому экстриму... И все это с национальным колоритом.