Продемонстрировать свою индивидуальность: 15 июля на «Славянском базаре» День молодежи
Новости Беларуси. 15 июля в фестивальном Витебске День молодежи, который начался с Арт-парада субкультур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На весь день Витебск превратился в международную молодежную столицу. Интерактивные площадки, танцевальные батлы и марафоны, битва диджеев, турнир по силовому экстриму... И все это с национальным колоритом.
Александра Гуща, Виктория Патюхова, Наталья Петрова:
Белорусская символика – это модно, стильно, молодежно.
И мы, белорусские красавицы, с удовольствием носим эту одежду.
Ирэн Мозурунем, участница XXVI Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» (Нигерия):
«Славянский базар» – это интернациональный конкурс, на который приезжают люди из разных стран, чтобы продемонстрировать свою индивидуальность, неповторимость.
Мы очень рады быть здесь.
Вечером на сцене Летнего амфитеатра начнется международный конкурс «Витебск-2017». Сегодня первый финальный день для исполнителей эстрадной песни. 15 артистов со всего мира выступят со славянским хитом. Беларусь, напомню, представляет Егор Шаранков.