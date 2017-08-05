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Примерить ханбок, увидеть халлю, попробовать кимчи: жители Минска погрузились в атмосферу Кореи

05 августа 2017 13:50
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Новости Беларуси. В Верхнем городе Минска сегодня проходит праздник корейской культуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Примерить ханбок, увидеть халлю, попробовать кимчи: жители Минска погрузились в атмосферу Кореи -1

Представление организовали так, чтобы у посетителей сложилось полное впечатление о Корее, которую ещё называют «страной утренней свежести». Зрители могли попробовать корейскую кухню, увидеть традиционные танцы с веерами, ножами и барабанами.

Примерить ханбок, увидеть халлю, попробовать кимчи: жители Минска погрузились в атмосферу Кореи -3

Ри Кими, председатель Ассоциации белорусских корейцев:
Корея – это развитая страна, занимает 11 место в мире по развитию экономики. Там люди такие же как белорусы – трудолюбивые, дружелюбные. Я считаю, что это самое ценное – люди. Страна очень интересная с горами, морями. Географически она очень интересная.

Примерить ханбок, увидеть халлю, попробовать кимчи: жители Минска погрузились в атмосферу Кореи -5


Праздник корейской культуры стал уже традиционным. В 2017 году он посвящен 25-летию дипломатических отношений между нашими странами.

# Культура # Фотофакт # Беларусь-Корея # Ри Кими

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