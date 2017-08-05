Праздник корейской культуры проходит в Минске

Новости Беларуси. А в эти минуты в Минске в Верхнем городе начинается праздник корейской культуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У Ратуши можно будет попробовать блюда национальной кухни, примерить традиционные наряды и посмотреть на обрядные танцы с веерами и ножами. Радовать минчан будут и музыканты. Прозвучат не только традиционные ритмы, но и модный в Корее кей-поп.