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Праздник корейской культуры проходит в Минске

05 августа 2017 13:12
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Новости Беларуси. А в эти минуты в Минске в Верхнем городе начинается праздник корейской культуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Праздник корейской культуры проходит в Минске -1

У Ратуши можно будет попробовать блюда национальной кухни, примерить традиционные наряды и посмотреть на обрядные танцы с веерами и ножами. Радовать минчан будут и музыканты. Прозвучат не только традиционные ритмы, но и модный в Корее кей-поп.

Праздник корейской культуры проходит в Минске -3

Эта популярная корейская музыка известна сегодня во всем мире. Неподалёку от концертной площадки можно будет также познакомиться с каллиграфией и поиграть в национальные корейские игры.

# Культура # Фотофакт # Беларусь-Корея

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