5 августа в Верхнем городе пройдёт Праздник корейской культуры

Новости Беларуси. Провести выходные интересно. 5 августа в Верхнем городе – Праздник корейской культуры, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

У Ратуши можно будет попробовать блюда национальной кухни, примерить традиционные наряды и посмотреть на обрядные танцы с веерами и ножами. Кроме того, радовать минчан будут корейские музыканты, которые исполнят не только традиционную музыку, но и модный в Корее и не только кей-поп.

Ким Ен Хо, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в Республике Беларусь:

Такой праздник уже проводился в 2016 году. Как и тогда, мы представляем минчанам корейскую культуру. В 2017 году у нас юбилей – 25 лет дипломатических отношений. Уже четверть века мы развиваем двустороннее сотрудничество. А в рамках праздника мы помогаем взаимопониманию двух народов, даём белорусам возможность ощутить нашу культуру, посмотреть на жизнь корейцев