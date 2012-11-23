Премьера новой постановки оперы «Князь Игорь» состоится 23 ноября в Минске

Новости Беларуси. Свежий взгляд на эпопею. Премьеру новой редакции оперы «Князь Игорь» знаменитого русского композитора Александра Бородина сегодня вечером представят на сцене Большого театра оперы и балета.

Шедевр вырос на основе знаменитого памятника древнерусской литературы «Слово о полку Игореве». Это уже пятая версия легендарного спектакля на белорусских подмостках — в разные годы режиссеры-постановщики представляли белорусской публике не похожее одно на другое авторское решение.

Уже во второй раз за «обновление» жемчужины оперного репертуара взялся народный артист России Юрий Александров — режиссер-постановщик с мировым именем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В его правилах — никогда не возвращаться к своим старым постановкам. Но для белорусского театра знаменитый режиссер, народный артист России Юрий Александров сделал исключение. Вернулся в Минск шестнадцать лет спустя, чтобы придать опере «Князь Игорь» новое звучание.

Юрий Александров, народный артист России:

Я испытываю особые чувства к этому театру, потому что он был первым в моей жизни, знаете, как первый поцелуй, первая девушка, первая любовь. Поэтому когда ко мне обратился театр, я был очень удивлен, я вообще уверен, что спектакли должны умирать, конечно, как люди, стариться и умирать. Но вот тут какая-то удивительная ситуация, что мне сказали, мы очень любим этот спектакль, мы бы хотели, чтобы Вы его, вдохнули в него новую жизнь.

Юрий Александров «Князя Игоря» ставил более семи раз. В Беларуси, России и даже в Турции. В свежей же версии белорусского спектакля режиссер увеличил количество мизансцен, по-новому расставил психологические акценты.

Юрий Александров, народный артист России:

Спектакль очень светлый, как сама Беларусь. Он построен на сочетании светлых тонов. Он как бы соткан из воздуха.

Как и в постановке 1996 года, главная роль — князя Игоря — у народного артиста Владимира Петрова. Для всех остальных артистов эта песня - новая.

Владимир Петров, народный артист Беларуси:

Я с удовольствием всегда работаю над этой ролью и всегда готовлюсь к этой роли. Мне очень нравится эта роль. Она широкая, щедрая, волевая.

Нина Шарубина, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Очень оживился спектакль. Сцены оживились. Появился смысл, появилось взаимодействие между героями.

Новую версию трехчасовой оперы по мотивам поэмы «Слово о полку Игореве» к премьере подготовили в кратчайшие сроки. Оркестровые репетиции с приглашенным дирижером, заслуженным артистом России Павлом Сорокиным, длились всего два дня.

Опера-эпопея «Князь Игорь» создавалась русским композитором Александром Бородиным на протяжении восемнадцати лет. Однако мастер так и успел завершить свой шедевр. Заключительные аккорды — авторства коллег и почитателей Бородина — композиторов Глазунова и Римского-Корсакова. Которые впоследствии настояли на том, что «Князь Игорь» - полностью опера Бородина.

Новые инсталляции, видеоряд, большая психологическая нагрузка. Юрий Александров не исключает: возможно, он еще не раз приедет, чтобы найти новое решение «Князя Игоря». Ведь эта оперная жемчужина не может быть вне репертуара.