Премьера фильма «Скорина» на СТВ: один день из жизни великого просветителя за 26 мин

В рамках Международной выставки «Франциск Скорина и его эпоха» до конца этого года белорусы могут увидеть оригинал Библии Гутенберга! Эта книга традиционно считается точкой отсчёта истории книгопечатания в Европе и поворотным моментом в переходе от средневековья к современному миру.

А Берлинской госбиблиотеке на днях было передано в дар факсимильное «Книжное наследие Франциска Скорины».

500-летие белорусского книгопечатания наша страна отмечает на протяжении всего года. Один из творческих проектов благодарных потомков первопечатника – художественный фильм «Скорина», премьера которого сегодня в 20:15 в эфире СТВ. И прямо сейчас у нас в гостях его создатели – режиссер фильма – Алексей Ракович и сценарист, известный белорусский писатель, лауреат литературной премии– Наталья Голубева.

Чем уникален фильм «Скорина»: чем он должен зацепить зрителя?

Алексей Ракович, режиссер фильма «Скорина»:

В этом году было много событий: официальных и не очень, связанных с именем Скорины, его деятельностью, тем не менее, зачастую, они имели официальный характер. Я подумал: делать ли какую-то очередную информационную работу, или совершить какой-то авантюрный шаг в необычном формате.

Подать фигуру Скорины, чтобы он стал ближе зрителю.

Наталья Голубева, сценарист игрового фильма «Скорина», писатель, лауреат литературной премии:

Путь именно к этому варианту был достаточно сложным. Начали сначала как документальное кино. Документальное – это документ. К сожалению, достаточно мало сведений о Скорине и занимать эфирное время, очень ограниченное, какими-то домыслами, какими-то догадками, тем более, что телеканал СТВ сделал замечательный проект, присоединился к общим проектам, которые к выходили в рамках этого года: это были журналистские расследования. Временные рамки были очень ограничены.

Талант белорусских актёров, режиссёрское решение, сценарная работа – она была достаточно сложная. Потому что за 26 минут надо было практически рассказать историю. И самое главное, мы не хотели, чтобы остался образ иконы, портрета, гравюры.

«Скорина» – один день из жизни великого просветителя.

Один очень ограниченный отрезок, где сошлось всё: драма, переживания, воспоминания, любовь, которая позволяет. И самое главное – мы оставляем открытый финал.