Три одноактных спектакля Тбилисского государственного театра оперы и балета в Минске

Сразу три одноактных спектакля в эти минуты дарит белорусским зрителям гастролирующий в Минске Тбилисский государственный театр оперы и балета. Знаменитые грузинские постановки «Серенада», «Сагалобели» и «Шесть танцев» привезла на сцену нашего Большого театра оперы и балета танцовщица мирового масштаба Нина Ананиашвили — ныне художественный руководитель балета грузинского театра.

Не успел у творческого руля белорусской оперы встать Михаил Панджавидзе - российский режиссёр с грузинской фамилией - как не заставили себя долго ждать в Большом театре гастроли грузинского балета. Да еще какие: на нашей сцене сразу три знаменитые постановки Тбилисского театра, того самого, где когда-то начинал танцевать Николай Цискаридзе.

Тбилисскую труппу в Минск привезла звезда мирового балета Нина Ананиашвили. Народная артистка и Грузии, и России шесть лет как не только балерина, но и в первую очередь художественный руководитель Грузинского балета. Конечно, показать в нашем Большом хотелось гораздо больше. Но Нина выбрала именно одноактные спектакли «Серенада», «Сагалобели» и «Шесть танцев». Для начала.

У каждой из гастролирующих грузинских постановок есть свои секреты. Так, в «Серенаде» вопреки всем законам балета нет никаких скрытых историй — есть лишь танцоры, которые двигаются под красивую музыку. А спектакль «Сагалобели» умышленно создан как бессюжетный. Более того — в этой постановке акцент сделан не на народный, а на современный классический танец.

Уже здесь, в Минске, у Нины Ананиашвили, возникла идея в следующий раз привезти на нашу сцену легендарный балет «Лауренсия». К тому же у тбилисского театра сейчас самое благоприятное время для гастролей, ведь его здание находится на реконструкции. Поэтому за это время грузинский балет мы увидим еще не раз.

Юлия Романович и Алексей Юнаш. Телекомпания СТВ.